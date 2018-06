Japão analisa retomar conversas com a Coreia do Norte O governo do Japão está analisando a reabertura de conversas oficiais com a Coreia do Norte para resolver questões sobre sequestros de cidadãos japoneses há décadas, levantando preocupações entre os aliados de que o foco de Tóquio sobre essa questão pode enfraquecer os esforços para controlar o programa de armas nucleares de Pyongyang.