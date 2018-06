Japão anuncia novas sanções à Rússia O Japão anunciou hoje uma nova rodada de sanções à Rússia, em resposta à anexação da região ucraniana da Crimeia por Moscou e à crise no leste da Ucrânia. Com a decisão, o governo japonês fica mais alinhado com as punições impostas aos russos por EUA e pela União Europeia.