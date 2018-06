Japão anuncia sanções contra a Rússia O Japão anunciou uma série de sanções contra a Rússia por conta do reconhecimento da Crimeia como um Estado independente. As medidas envolvem a suspensão das negociações para relaxar as exigências de visto entre o Japão e a Rússia, bem como a interrupção de negociações sobre investimentos e nas áreas militar e espacial.