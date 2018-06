Japão arma ilha no oeste e arrisca aumentar tensão com a China O Japão está enviando cem soldados e um radar a uma ilha tropical na costa de Taiwan, seu posto militar no extremo oeste, uma manobra que pode irritar a China em um momento no qual os laços das maiores economias da Ásia já estão prejudicados por uma disputa por ilhas próximas que os dois países reclamam como suas.