Japão: candidatos fazem último ato antes de eleições Candidatos que disputam a Câmara Alta do Parlamento do Japão realizaram neste sábado seus últimos atos de campanha, um dia antes da eleição cuja coalizão do primeiro-ministro Shinzo Abe deve vencer em razão de uma melhora da economia. O Partido Liberal Democrático (PLD) e o Novo Komeito, que constituem a coalizão de Abe, já possuem ampla maioria na Câmara Baixa do Legislativo e, segundo pesquisas de boca-de-urna, devem conquistar uma vitória arrebatadora na disputa eleitoral por metade dos assentos da outra Casa.