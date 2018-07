Japão chama de volta embaixador na China por ilhas O embaixador do Japão na China, Uichiro Niwa, voltou para Tóquio para consultas em meio a renovadas tensões entre os dois países sobre ilhas disputadas no Mar do Leste da China. Niwa retornou ao Japão neste domingo, após uma ordem do ministro de Relações Exteriores japonês, Koichiro Gemba.