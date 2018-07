Japão, China e Coreia do Sul devem se reunir em maio

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, está considerando realizar reuniões separadas com o novo premiê da China, Li Keqiang, e a nova presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye.

Este será o primeiro encontro oficial entre os três países asiáticos desde que tensões pesaram sobre as relações de Tóquio com Pequim e Seul. O Japão tem enfrentado a disputa das ilhas Senkaku no Mar da China Oriental com a China e questões territoriais sobre um grupo de ilhas no Mar do Japão com a Coreia do Sul.

Os ministros das Relações Exteriores de cada país se reunirão em Seul em abril. Os três países tem se revezado para presidir os encontros trilaterais anuais de chanceleres desde que o Japão sediou a primeira cúpula em 2008. O sexto encontro desta série será a primeira reunião de cada ministro de Relações Exteriores desde a mudança de liderança na China e na Coreia do Sul. As informações são da Dow Jones.