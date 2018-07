Japão comprará ilhas disputadas com a China

O chefe de gabinete do governo japonês, Osamu Fujimura, disse que o país comprará três ilhas desabitadas no Mar do Leste da China de uma família japonesa. O Ministério de Relações Exteriores chinês respondeu furiosamente, afirmando que o país não irá "sentar e assistir seu território soberano ser violado".

China e Taiwan também reivindicam as ilhas, conhecidas pelos japoneses como Senkaku e pelos chineses como Diaoyu. "Se o Japão insistir em agir por conta própria, terá que arcar com todas as sérias consequências que seguirão", afirmou o Ministério em comunicado, que não especificou quais seriam tais consequências. As informações são da Associated Press.