Japão concederá US$ 12,6 bilhões para usina Fukushima Daiichi

TÓQUIO - O governo do Japão decidiu conceder 1 trilhão de ienes (US$ 12,6 bilhões) para a Tokyo Electric Power Co. (Tepco), operadora da usina nuclear Fukushima Daiichi, que foi seriamente danificada pelo tsunami que se seguiu ao forte terremoto que atingiu o país em março do ano passado.

A Tepco também ficará sob controle temporário do Estado enquanto lida com os problemas causados pelo desastre natural.

As medidas são parte de um plano de reestruturação anunciado nesta quarta-feira. Em troca, a Tepco nomeou uma nova diretoria, prometeu reduzir custos e elevar as tarifas, enquanto trabalha para estabilizar a usina e indenizar dezenas de milhares de vítimas do pior catástrofe nuclear desde Chernobyl.

A Tepco enfrentou críticas por estar despreparada para o desastre que afetou a costa nordeste do Japão no ano passado. Pelo menos três núcleos do reator superaqueceram, permitindo o vazamento de radiação da usina.

As informações são da Associated Press.