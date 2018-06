Japão considera restringir ainda mais caça a baleias, diz mídia

Em um golpe contra o polêmico programa "baleeiro científico", que completa uma década, a Corte de Justiça Internacional (CJI) ordenou em março a interrupção das caçadas anuais, levando o Japão a cancelar a caça de 2014-15 na Antártida, o pilar do programa, enquanto alega se adequar à decisão.

O veredicto não fez menções específicas a outras caçadas a baleias promovidas pelo Japão, uma de menor escala perto de sua costa e outra ao longo de uma larga faixa no noroeste do Pacífico, durante a primavera e verão, com uma cota em torno de 400 baleias.

Mas o governo japonês, encurralado entre exigências de parlamentares a favor da caça a baleias e as pressões internacionais de aliados como os Estados Unidos, considera também cancelar a caçada no Pacífico, noticiou o diário Yomiuri Shimbu.

Mas o secretário-chefe de gabinete, Yoshihide Suga, disse em uma coletiva de imprensa que nada foi decidido.

"Todos os aspectos estão sendo considerados enquanto o governo estuda a decisão judicial e decide como irá responder", acrescentou Suga, que antes nesse semana afirmou que uma decisão sobre o programa baleeiro deveria ser tomada em breve.