Japão deve aumentar gastos com defesa por disputa de ilhas, diz mídia O Japão deve aumentar os gastos com defesa pela primeira vez em 11 anos, segundo relatos da imprensa neste sábado, à medida que o recém-eleito primeiro-ministro Shinzo Abe promete uma resposta mais dura à uma disputa territorial com a China por ilhas desabitadas.