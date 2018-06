Japão diz estar próximo de acordo sobre Coreia do Norte

TÓQUIO - O Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão próximos de um acordo para compartilhar e proteger informações sensíveis sobre os programas nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, disse nesta sexta-feira, 26, o Ministério da Defesa japonês.

Como o Japão se encontra dentro do alcance dos mísseis de médio porte da Coreia do Norte, a obtenção de inteligência militar sobre os norte-coreanos no tempo correto é vital para a sua segurança.

“Desde quando ministros da Defesa do Japão, dos EUA e da Coreia do Sul concordaram em maio com a importância de compartilhar informação, as discussões têm ocorrido em vários níveis”, disse uma autoridade do ministério de Defesa japonês. “Agora estamos nas fases finais antes da assinatura”.

Pelo acordo, a Coreia do Sul passaria informações relevantes aos EUA, com quem Seul já tem um pacto nesse sentido, e então os americanos passariam para o Japão. O fluxo de informações teria duas mãos, já que os EUA têm um pacto bilateral também com o Japão.

Alguns sul-coreanos têm demonstrado preocupação em assinar um acordo de segurança com o Japão. A Coreia do Sul já esteve sob regime colonial japonês. As relações entre os dois países também é dificultada pela disputa territorial relacionada a um grupo de pequenas ilhas. / REUTERS