A guarda costeira disse que o primeiro barco estava indo em direção ao Sul cerca de 20 quilômetros da ilha de Uotsuri. O segundo barco estaria rumando Sul cerca de 20 quilômetros da ilha Kuba.

As ilhas Senkaku são conhecidas como Diaoyu na China. As tensões tiveram recrudescimento entre os dois países desde que o Japão comprou as ilhas, no início do mês. As informações são da Dow Jones.