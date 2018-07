Japão diz que comprará mais títulos para ajudar a Europa O ministro das Finanças do Japão, Yoshihiko Noda, prometeu nesta terça-feira, 21 (no horário local), que seu país seguirá comprando os títulos do Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (EFSF, na sigla em inglês) a fim de conter a crise financeira na Europa. Entretanto, ele permaneceu em silêncio sobre o conteúdo da conversa que teve com oficiais do Grupo das Sete Nações mais Industrializadas sobre os problemas gerados com as dívidas da Grécia. "O Japão tem feito suas próprias contribuições com o propósito de trazer a estabilidade econômica à Europa. Dentre as ações está a compra das dívidas europeias (emitidas pelo EFSF) como um dos esforços para recuperar a economia de Portugal", destacou Noda em coletiva de imprensa concedida após uma reunião de rotina de seu gabinete. " Nós gostaríamos de continuar com esses esforços", ele afirmou. As informações são da Dow Jones.