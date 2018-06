Japão é alvo de terremoto com pequenos danos Um terremoto na madrugada de sexta-feira no Japão causou pequenos danos no sul do país e atrasou o cronograma dos trens. O tremor de terra foi registrado às 2h06 (horário local, 14h06 de Brasília) e alcançou uma magnitude de 6,3, segundo o Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).