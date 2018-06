Japão e Austrália chegam a acordo sobre livre comércio

O pacto alcançado pelo primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e o premiê australiano, Tony Abbott, após sete anos de negociações entre as nações é o primeiro acordo de livre comércio do Japão com um grande exportador agrícola.

O acordo entre Tóquio e Canberra vai reduzir algumas tarifas para itens agrícolas importantes. Por exemplo, a tarifa de 38,5% do Japão sobre a carne bovina australiana deve ser reduzida para cerca de 20%, em troca de uma eliminação de tarifas sobre automóveis japoneses de 5% três anos após o acordo entrar em vigor. Os dois países concordaram em concluir e colocar o acordo em vigor o mais cedo possível. Fonte: Dow Jones Newswires.