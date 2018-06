Japão e Austrália reafirmam cooperação Os ministros de Relações Exteriores do Japão, Fumio Kishida, e da Austrália, Julie Bishop, concordaram neste sábado em continuar a cooperação em investigações sobre a derrubada do voo da Malaysia Airlines no leste da Ucrânia, em julho, segundo a agência de notícias Kyodo News.