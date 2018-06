Japão e China devem superar disputa, diz FMI

"China e Japão são os condutores chave da economia e não podem ser distraídos pela disputa territorial", afirmou Lagarde, em uma reunião com organizações japonesas de notícias em Washington. Ela destacou que a coexistência de países vizinhos "requer um certo grau de tolerância". O controle das pequenas ilhas, ricas em recursos naturais, no Mar da China Oriental, é reivindicado pela China e Taiwan.

A diretora-gerente do FMI também falou sobre o chamado "penhasco fiscal" nos EUA. Segundo Lagarde, o término antecipado de isenções fiscais e uma maciça redução nos gastos públicos no início de 2013 também representam uma ameaça para a recuperação global.

Quanto à política cambial do Japão, Lagarde disse que a rápida apreciação do iene contra outras moedas fortes como o dólar americano não é desejável. A diretora-gerente do FMI elogiou ainda a recente flexibilização monetária adicional anunciada pelo Banco do Japão (BoJ). As informações são da Dow Jones.