Japão e China se acusam após manobras aéreas Japão e China trocaram acusações neste domingo depois de encontros entre aeronaves militares dos dois países no Mar do Leste da China, numa escalada de tensões provocadas por disputa territorial. Cada lado acusa o outro de provocação durante dois encontros. Em um deles, as aeronaves ficaram a apenas 30 metros de distância, segundo os japoneses.