Japão e Coreia do Sul devem assinar acordo de defesa Desde o fim da ocupação japonesa na península coreana, em 1945, levou 20 anos para Japão e Coreia do Sul estabelecerem relações diplomáticas. Agora, pela primeira vez desde a ocupação, os militares dos dois países estão perto de assinar um acordo próprio, segundo o The Wall Street Journal.