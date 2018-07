Japão e Coreia do Sul preparam primeiro encontro formal

As informações sobre o encontro foram divulgadas pela Kyodo News neste domingo (11). A relação entre os dois líderes azedou depois que Lee visitou um arquipélago sul-coreano no Mar do Japão, no dia 10 de agosto. Lee foi o primeiro líder sul-coreano a fazer uma viagem ao conjunto de ilhas controladas por Seul desde 1954.

O Japão afirma que as ilhas são parte de Shimane e chama o arquipélago de Takeshima. Na Coreia do Sul, o conjunto de ilhas é conhecido como Ilhas Dokdo. O arquipélago está localizado cerca de 157 quilômetros a noroeste das Ilhas Oki do Japão, em Shimane, e a cerca de 90 quilômetros ao sudeste da Ilha Ulleungdo, da Coreia do Sul.

O encontro previsto entre Yoshihiko Noda e Lee Myung Bak não seria uma breve reunião informal. Fontes japonesas afirmam que o lado sul-coreano aparentemente espera que as conversas entre os dois líderes antes da eleição presidencial da Coreia do Sul, em dezembro, levem a futuras negociações bilaterais sobre a melhoria das relações.

Japão e Coreia do Sul também têm estado em desacordo sobre a questão de mulheres sul-coreanas forçadas à escravidão sexual pelos militares japoneses durante a guerra. Noda e Lee conversaram pela última vez em maio, em Pequim, e brevemente na Rússia, em setembro. As informações são da Dow Jones.