'Japão e Coreia do Sul querem que voltemos ao TPP, mas não gosto deste acordo', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou por meio da conta dele no Twitter que não deve aceitar o convite informal de retorno do país ao Acordo do Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), do qual saiu no primeiro dia de seu governo.

"Japão e Coreia do Sul querem que voltemos ao TPP, mas não gosto deste acordo para os Estados Unidos", escreveu Trump.

Na última quinta-feira, congressistas e fontes da Casa Branca disseram que Trump pediu que o representante comercial do país, Robert Lighthizer, e o diretor do Conselho Econômico Nacional, Larry Kudlow, estudassem a possibilidade de o país reingressar no TPP.

While Japan and South Korea would like us to go back into TPP, I don’t like the deal for the United States. Too many contingencies and no way to get out if it doesn’t work. Bilateral deals are far more efficient, profitable and better for OUR workers. Look how bad WTO is to U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de abril de 2018