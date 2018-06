Japão e EUA responderão China com firmeza, diz Suga O chefe de gabinete e porta-voz do governo do Japão, Yoshihide Suga, afirmou nesta quinta-feira que os ministros de defesa do Japão e dos Estados Unidos concordaram em responder com firmeza e calma aos movimentos da China para alterar o status quo da região. Os ministros conversaram por conferência telefônica.