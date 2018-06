Japão e EUA vão ampliar cooperação em segurança nuclear

A notícia vem à tona na véspera do primeiro aniversário do desastre nuclear de Fukushima, resultante de um forte terremoto seguido de tsunami que devastou o nordeste do Japão e deixou dezenas de milhares de mortos e desaparecidos.

A cooperação bilateral abrangerá a modernização da tecnologia de simulação para averiguar a resistência das usinas nucleares e de seus equipamentos a tremores de terra, disseram as fontes à Kyodo News.

Os governos de EUA e Japão já trocavam informações antes, mas têm discutido meios de aprofundar a cooperação em segurança nuclear desde o desastre nuclear.

Enquanto isso, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, defendeu a decisão de seu país de diminuir o uso de energia nuclear. "Nós vimos o risco que isso representa a um país industrial altamente desenvolvido, risco este que considerávamos impossível, ou falando por mim mesma, que eu considerava impossível", disse a chefe de governo em entrevista publicada na página do governo alemão na internet. "Acredito que a maior parte da população (alemã) seja a favor de pararmos de usar energia nuclear até 2022", prosseguiu. As informações são da Dow Jones.