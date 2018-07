Japão é líder com 29 restaurantes 3 estrelas no Michelin O Japão superou a França em número de restaurantes com três estrelas do guia Michelin, segundo a última edição do guia para as cidades do oeste daquele país, que será lançado na sexta-feira. O Japão tem 29 restaurantes com três estrelas atribuídas pelo guia, a mais alta do ranking, contra 25 da França.