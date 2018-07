Japão e Rússia devem retomar negociações territoriais

O presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro japonês, Yoshihiko Noda, tiveram a segunda reunião neste ano na cidade de Vladivostok, no extremo Oriente da Rússia. Ambos decidiram iniciar as conversas vice-ministeriais no outono (do Hemisfério Norte) sobre as disputas pelas ilhas que os japoneses consideram ocupadas pelos russos na costa norte do Japão.

Noda e Putin se reuniram por aproximadamente 30 minutos durante uma cúpula anual de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. As negociações tiveram de ser mais curtas do que os 50 minutos previamente estipulados, já que o presidente russo se atrasou em virtude de compromissos com outros líderes. O premiê japonês propôs uma visita formal à Rússia até o fim do ano para aprofundar as discussões sobre o assunto. Putin disse que o receberá com agrado. As informações são da Dow Jones.