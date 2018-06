Japão: economia continua se recuperando, diz ministério

"A recuperação econômica continua", disse o ministério, em seu relatório trimestral que resume as visões de seus 11 distritos regionais.

Essa foi a primeira vez em cinco trimestres que o governo não elevou sua avaliação econômica, que continuou a mesma em relação ao relatório divulgado sobre o último trimestre do ano passado.

O relatório atual se refere ao primeiro trimestre deste ano e também às duas primeiras semanas de abril, em um esforço para avaliar o impacto no consumo do aumento do imposto sobre vendas, que entrou em vigor no início deste mês.

Segundo o governo, a produção diminuiu após o aumento de imposto, o que provocou uma queda na demanda doméstica. Também foi reportada uma desaceleração nas vendas do varejo.

Economistas estimam, em média, que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão tenha crescido 4,6% no primeiro trimestre, de 0,7% nos três meses anterior, mas preveem uma contração de 4,0% no segundo trimestre. Os dados do PIB de janeiro a março serão divulgados em 15 de maio. Fonte: Dow Jones Newswires.