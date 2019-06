Japão emite alerta de tsunami após terremoto de 6,4 graus

A Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta de tsunami após um terremoto de 6,4 graus na escala Richter atingir o Mar do Japão nesta terça-feira, 18, às 10h22 pela hora de Brasília. Segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS, na sigla em inglês), o tremor foi de 6,4 graus e ocorreu a 33 km de Tsuruoka, a uma profundidade de 16,1 km.

O alerta prevê a possibilidade de tsunami de elevação do mar em 0,2 a 1 metro no litoral noroeste da ilha principal do arquipélago japonês, nas províncias de Yamagata, Niigata e Ishikawa.

A rede local NHK afirma que o tremor teve magnitude 6,8. Diferenças e atualizações nas medições de terremotos são comuns nos primeiros momentos após o fenômeno.

O ministro porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, deu uma entrevista coletiva para informar dos efeitos do tremor, que foi sentido com força na metade norte do país.

Suga disse que ainda estão avaliando as informações sobre eventuais vítimas e acrescentou que as usinas nucleares da região afetada, nas províncias de Niigata e Yamagata, não registraram fatos anormais no seu funcionamento./ AFP e EFE