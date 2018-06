Acredita-se que o alerta, feito a pedido dos militares dos Estados Unidos no Japão, seja parte das precauções tomadas contra o possível lançamento de mísseis pela Coreia do Norte.

O alerta abrange o espaço aéreo num raio de 30 quilômetros da base, localizada no sul do Japão, onde interceptadores de mísseis serão instalados. O sistema PAC-3 tem alcance de 20 a 30 quilômetros. As informações são da Dow Jones.