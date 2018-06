Japão encontra 25 barcos com corpos em decomposição e seis crânios As autoridades do Japão disseram nesta terça-feira que estão investigando doze barcos com 25 cadáveres decompostos que foram encontrados na costa do Japão nas últimas semanas. Existe a suspeita de que eles sejam da Coreia do Norte, mas o país não emitiu nenhum alerta sobre o desaparecimento das embarcações.