Japão enfrenta resistência de vizinhos a plano militar

Em pesquisa publicado pelo Asahi Shimbun, jornal líder no Japão, 95% dos entrevistados na China e 85% na Coreia do Sul querem que Tóquio mantenha a proibição a esse tipo de envolvimento militar.

Mesmo no Japão, 63% das pessoas consultadas afirmaram preferir a manutenção do banimento, o que deve apresentar um desafio significativo na tentativa de Abe de reinterpretar a constituição pacifista do Japão. Essa nova leitura permitiria que forças japonesas apoiassem tropas aliadas em um conflito mesmo em situações nas quais o Japão não está sob ataque direto.

A pesquisa do Asahi foi conduzida entre fevereiro e março, com mais de duas mil pessoas no Japão e mil na China e na Coreia do Sul.

Questionados sobre o sentimento em relação ao Japão, 74% dos entrevistados na China e 67% dos pesquisados na Coreia do Sul declararam não gostar do país. No lado japonês, 54% disseram não gostar da China e 34% declararam não gostar da Coreia do Sul.

A pesquisa ressalta as dúvidas e as animosidades entre Japão e seus vizinhos, em um momento em que crescem as tensões sobre a configuração territorial da região e a interpretação do papel do Japão na segunda guerra mundial. Fonte: Dow Jones Newswires.