Japão envia vice-ministro de Relações Exteriores à China

TÓQUIO - O governo japonês decidiu nesta segunda-feira, 24, enviar Chikao Kawai, vice-ministro das Relações Exteriores, para a China por dois dias. A ida do diplomata tem por objetivo diminuir as tensões entre os países por causa da disputa territorial sobre ilhas no Mar da China Oriental, informou nesta segunda-feira a agência de notícias Kyodo News.

Veja também:

China cancela celebração dos 40 anos de relações com o Japão

Navios de patrulha chineses entram em águas disputadas com Japão

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

Kawai deverá manter conversações amanhã com o vice-ministro do Exterior chinês, Zhang Zhijun. Antes disso, contudo, o alto funcionário da diplomacia japonesa apresentou um protesto por telefone ao embaixador chinês no Japão, Cheng Yonghua, sobre a última incursão de navios de vigilância chineses em águas territoriais japonesas perto das ilhas Senkaku.

As relações entre Tóquio e Pequim têm piorado na esteira da nacionalização feita pelo Japão, no início do mês, das ilhas Senkaku, que também são reivindicadas por China. As ilhotas desabitadas são chamadas de Diaoyu na China.

As informações são da Dow Jones.