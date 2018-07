Japão enviará robô para acompanhar astronauta O Japão anunciou o desenvolvimento de um pequeno robô humanoide falante que será enviado para fazer companhia ao astronauta japonês Koichi Wakata a bordo da Estação Espacial Internacional. O androide de 86 centímetros de altura será capaz de conversar em japonês com Wakata a partir do segundo semestre do ano que vem.