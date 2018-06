Japão estreita laços com Otan atento ao avanço militar da China Preocupado com o aumento crescente dos gastos militares chineses e a disputa pelas ilhas no leste do Mar da China, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, assinou um novo acordo de parceria com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta terça-feira.