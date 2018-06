Japão estuda deportar ativistas chineses presos no país

Os manifestantes viajaram de navio para as ilhas desabitadas no leste do mar da China, saídos de Hong Kong. Controladas pelo Japão, elas também são reivindicadas pela China e Taiwan. Os chineses foram presos na quarta-feira, após cinco deles terem desembarcado no arquipélago, conhecido como Senkaku em japonês e Diaoyu em chinês.

De acordo com o oficial da guarda costeira japonesa Yoshiyuki Terakado, a decisão deve sair na noite de sexta-feira. Em Pequim, dezenas de pessoas protestaram em frente à embaixada do Japão, pedindo a libertação dos ativistas e gritando slogans contra o país. Também existe um grande movimento na internet e os consumidores chineses passaram a boicotar produtos japoneses. As informações são da Associated Press.