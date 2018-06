Japão estuda plano caso Coreia do Norte lance míssil

TÓQUIO - O primeiro-ministro do Japão, Yoshihiko Noda, disse nesta segunda-feira, 3, que o país vai cooperar com EUA, China, Coreia do Sul e Rússia na preparação de um plano caso haja novo lançamento de míssil pela Coreia do Norte.

"Eu ordenei os ministros do gabinete a se reunirem e analisarem as informações com atenção, com o intuito de levantarmos de que maneira poderemos colaborar mais de perto com esses países", afirmou Noda, salientando que a intenção é conter os impulsos de Pyongyang.

Noda disse que o Japão tenta se preparar para o inesperado, lembrando que é importante que o governo mantenha a população informada sobre o desdobramento das ações, uma lição que ele disse ter aprendido com o lançamento do foguete anterior feito pela Coreia do Norte em abril.

Pyongyang anunciou no sábado que pretende lançar um foguete de vários estágios em algum momento entre os dias 10 e 22 de dezembro, próximo ao aniversário de um ano de morte do ditador Kim Jong Il.

