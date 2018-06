Japão executa na forca dois réus condenados à morte

TÓQUIO - O Japão executou na forca nesta sexta-feira, 18, dois presos condenados à morte, elevando para 14 o total de execuções assinadas pelo governo do atual primeiro-ministro, o conservador Shinzo Abe, informou a emissora pública NHK.

A última execução ocorrida no país foi em 25 de junho, quando um homem de 44 anos condenado por assassinato foi enforcado.

O Japão é o único país industrializado, ao lado dos EUA, que mantém a pena de morte. Organizações humanitárias pressionam regularmente o governo em Tóquio para abolir a pena capital, mas o Executivo insiste que esse debate não é necessário, já que as execuções contam com apoio majoritário da população, por volta de 80%, segundo pesquisas.

Um dos executados nesta sexta-feira é Sumitoshi Tsuda, de 63 anos, condenado pelo assassinato de três pessoas em 2009 na cidade de Kawasaki, que fica ao sul de Tóquio. Tsuda foi a primeira pessoa condenada à pena capital no Japão com o sistema de júri popular, implantado há pouco mais de cinco anos no país.

O outro executado é Kazuyuki Wakabayashi, de 38 anos, que foi condenado pelo assassinato de uma mulher e sua filha em Iwate, no nordeste do país.

As execuções de hoje são as primeiras assinadas pelo atual ministro da Justiça do Japão, Mitsuhide Iwaki, que assumiu a pasta em outubro após a última reforma de governo.

No Japão, os réus são notificados que serão enforcados apenas algumas horas antes da execução, prática duramente criticada pela carga psicológica que os condenados são obrigados a suportar, já que passam décadas reclusos e isolados, sem saber quando as penas serão aplicadas. /EFE