Japão expulsa os ativistas chineses presos no país

Os manifestantes saíram de barco de Hong Kong para as ilhas inabitadas que pertencem ao Japão, mas que também são reivindicadas pela China e Taiwan. Eles foram presos na quarta-feira, após cinco deles terem desembarcado no arquipélago, conhecido como Senkaku em japonês e Diaoyu em chinês. A China exigiu a libertação imediata, afirmando que a captura prejudica as relações bilaterais. Dezenas de pessoas protestaram em Pequim, Hong Kong e diversas outras cidades, louvando os ativistas e queimando bandeiras japonesas.

"A decisão é estritamente baseada nas leis domésticas, não é influenciada por emoções", disse o chefe de gabinete Osamu Fujimura. As informações são da Associated Press.