Japão formará nova unidade de inteligência focada em militantes islâmicos

TÓQUIO - Uma nova unidade do Ministério das Relações Exteriores do Japão começará a coletar informações sobre grupos militantes como o Estado Islâmico em países onde eles estão localizados, informou o governo nesta sexta-feira, 4, em ação após os ataques de 13 de novembro em Paris.

A unidade, que trabalhará ao lado de outras operações de inteligência lideradas pelos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores, será estabelecida com uma equipe de cerca de 20 pessoas, com um número similar trabalhando no exterior em embaixadas japonesas.

"Ressaltada pelos ataques recentes em larga escala em Paris, a situação relativa a ataques terroristas é extremamente grave", disse o chefe do gabinete ministerial japonês, Yoshihide Suga, a parlamentares e membros do governo.

"O governo precisa fazer seu máximo para conter ataques terroristas enquanto trabalhamos com a comunidade internacional", acrescentou.

Os ataques em Paris, cuja autoria foi reivindicada pelo Estado Islâmico, deixaram 130 mortos e mais de 350 feridos.

O Japão receberá uma série de eventos, como a cúpula do G7 em 2016, a Copa do Mundo de Rúgbi em 2019 e as Olimpíadas de 2020.

O grupo extremista matou dois reféns japoneses em 2015 após o premiê japonês, Shinzo Abe, prometer cerca de 200 milhões de dólares em assistência não militar a países que lutam contra o grupo militante. /REUTERS