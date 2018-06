Japão impõe sanções ao 3º maior banco iraniano

O governo japonês impôs um congelamento de ativos ao Banco Tejarat, o terceiro maior do Irã, que já lidou com grandes volumes de acordos comerciais, informou um funcionário do ministério. "Pode haver um pequeno impacto" na economia japonesa, disse Gemba a repórteres, ao comentar a decisão. "Mas acreditamos que o mais importante agora é participar da cooperação internacional", completou.

"Eu já havia dito que estamos sempre pensando sobre quais sanções seriam eficazes (contra o Irã) e este último passo faz parte desses esforços", completou o chanceler. O Banco Tejarat é a 21ª instituição financeira ligada ao Irã a ser alvo de medidas punitivas do Japão. As informações são da Dow Jones.