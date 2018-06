Japão incentivará construções resistentes a terremotos O governo do Japão elaborou uma proposta que exige que os operadores de instalações públicas, como estações ferroviárias e hospitais, reforcem as suas construções para suportar fortes terremotos. O governo reduziria os impostos de propriedade para as empresas que tomassem as medidas necessária para cumprir as regras, informou o Nikkei.