Japão investiga sistema monitoramento de aviões As equipes de investigação dos Estados Unidos e do Japão interromperam as análises sobre o fabricante de baterias dos Boeings 787 e mudaram de foco para examinar a produtora do sistema de monitoramento. O oficial do Ministério de Transportes do Japão, Shigeru Takano, afirmou nesta segunda-feira que a investigação sobre a empresa de baterias GS Yuasa acabou por enquanto, uma vez que não foram encontradas evidências sobre a fonte dos problemas.