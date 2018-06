Japão irá nomear ilhas em região de disputa territorial

Estas ilhas estão entre as 158 ilhas desabitadas que serão nomeadas nesta sexta-feira, como parte dos esforços do Japão para proteger e reclamar essas áreas. O departamento de política marítima do governo disse que irá publicar uma lista com os nomes de todas as ilhas ainda nesta sexta-feira.

Os nomes serão usados para a produção de novos mapas, mas as ilhas estão dentro da zona econômica exclusiva do Japão e não irão mudar as fronteiras marítimas. Fonte: Associated Press.