Japão já considera sanções contra Coreia do Norte

"Às 0h57 (horário de Brasília), foi detectada uma atividade sísmica na Coreia do Norte que não é devida a terremotos", disse o secretário-chefe de Gabinete, Yoshihide Suga, em entrevista coletiva. "A julgar pelos casos no passado, essa atividade sísmica foi possivelmente provocada por um teste nuclear da Coreia do Norte."

Suga disse ainda que o governo japonês vai realizar uma reunião do conselho de segurança para discutir como lidar com a situação. Abe ordenou ainda aos ministros para trabalhar em estreita colaboração com EUA, China, Coreia do Sul e Rússia. As informações são da Dow Jones.