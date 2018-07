Japão levará 40 anos para fechar usina O governo do Japão apresentou ontem um novo calendário para o desmantelamento total da central nuclear de Fukushima, com uma previsão de trabalhos de 40 anos por causa do estado desastroso do local e das novas técnicas que serão necessárias. A retirada do combustível deve começar nos próximos dois anos (no reator 4) e levará ainda vários anos até que o processo seja finalizado.