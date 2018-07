Japão marca eleição para Parlamento

O líder do Partido Liberal Democrático (PLD), principal partido de oposição no Japão, Shinzo Abe, disse hoje que vai aceitar as condições impostas pelo primeiro-ministro japonês, Yoshihiko Noda, para dissolver o Parlamento e realizar uma nova eleição. O premiê havia oferecido dissolver o Parlamento nesta sexta-feira sob a condição de que a oposição votasse esta semana pela promulgação de uma lei para a emissão de títulos para a cobertura de déficit e concordasse com a reforma eleitoral na próxima sessão do parlamento em 2013.

"Temos conseguido acabar com uma confusa situação política", disse Abe em um evento político, acrescentando que a eleição deve ser realizada "o quanto antes para que o novo governo defina um orçamento". "Vamos cooperar plenamente com a emissão de títulos para cobertura do déficit e a reforma eleitoral pedidas por Noda", disse.

As pesquisas mostram que Abe é o principal candidato a emergir como primeiro-ministro em uma eleição geral. Ele afirmou que se seu partido voltar ao poder, ele vai trabalhar para acabar com a deflação que tem afetado a economia. Ele também indicou que sua administração vai pressionar o banco central japonês a realizar uma política mais acomodatícia.

Se a câmara baixa for de fato dissolvida até o fim desta semana, uma eleição precisará acontecer em até 40 dias. As informações são da Dow Jones.