Japão: Ministro da Justiça renuncia em meio a escândalo

De acordo com a imprensa japonesa, Tanaka foi internado por causa de uma arritmia cardíaca e de outros problemas de saúde. Emergiram nas últimas semanas denúncias em relação a doações políticas suspeitas e a vínculos com o grupo mafioso Yakuza.

Segundo a revista japonesa Shukan Shinsho, Tanaka teria inclusive ido ao casamento de um líder da Yakuza 30 anos atrás.

A renúncia de Tanaka foi interpretada por analistas políticos japoneses como mais um golpe para o governo do primeiro-ministro Yoshihiko Noda. A aprovação ao governo Noda é de aproximadamente 20% e ele vem sendo pressionado a convocar eleições antecipadas. As informações são da Associated Press.