Japão não fala de entrada de caças dos EUA na China Um porta-voz sênior do governo do Japão afirmou nesta quarta-feira que estava ciente do voo de dois caças-bombardeiros B-52 dos Estados Unidos sobre a zona de defesa aérea da China nesta terça-feira. Ele não quis comentar sobre a ação que foi vista como uma tentativa do governo norte-americano de combater a tentativa da China de exercer mais influência sobre a região.