Japão não tem nenhuma morte por covid pela primeira vez em 15 meses

O Japão não registrou nenhuma morte por covid-19 pela primeira vez em mais de um ano no domingo, segundo a imprensa local. Até então, não havia um dia sem mortes pela doença desde 2 de agosto de 2020, com base em registros analisados pela emissora nacional NHK.

O número de novas infecções diárias atingiram um pico de mais de 25 mil em agosto, durante uma onda impulsionada pela variante Delta, mais transmissível. O país teve mais de 18 mil mortes pela doença durante o curso da pandemia.

Leia Também Ásia impulsiona vacinação contra covid-19, e vários países já ultrapassam EUA

Para se preparar para um possível recrudescimento neste inverno, o governo planeja iniciar campanhas de reforço de vacinação no próximo mês e está trabalhando para aprovar tratamentos à base de remédios para casos mais leves, com o objetivo de reduzir as hospitalizações.

Shigeru Omi, principal conselheiro de saúde do país, apresentou na segunda-feira uma escala para classificar casos e medir a gravidade das infecções por coronavírus, bem como uma ferramenta para prever a quantidade de leitos hospitalares que podem ser necessários em uma nova onda.

"Aprendemos nos últimos dois anos que precisamos tomar medidas fortes, rápidas e intensivas", disse Omi à imprensa.

Os casos e mortes de covid caíram drasticamente em todo o país conforme a vacinação avançou e passou a abranger mais de 70% da população./Reuters