Japão: Noda nomeará 10 novos ministros em reforma

A NHK e outros veículos de comunicação japoneses informam que entre os dez novos integrantes do gabinete estarão o ex-líder do Partido Democrata do Japão Seiji Maehara como novo ministro de política nacional e Shinji Tarutoko como novo ministro de assuntos internos.

Na reforma ministerial, a ex-chanceler Makiko Tanaka deverá ser a nova ministra da educação, enquanto o atual chanceler Koichiro Gemba, o secretário-chefe de gabinete Osamu Fujimura, o ministro de indústria e comércio Yukio Edano e o ministro da defesa Satoshi Morimoto manterão seus cargos, prossegue a NHK. Já o ministro da economia Motohisa Furukawa deverá deixar o governo.

A mídia japonesa informa ainda que a pasta de serviços financeiros e reforma postal será desmembrada em dois ministérios. A expectativa é de que Ikko Nakatsuka seja incumbido dos serviços financeiros e Mikio Shimoji assuma a reforma postal. As informações são da Dow Jones.